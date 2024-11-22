Кобахидзе обвинил оппозицию в вовлечении молодежи в протесты

Молодежь в Грузии становится жертвами лидеров оппозиционных партий. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Лидеры оппозиции приносят в жертву молодежь, вовлекая их в протесты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя арест 17-летнего юноши.

Среди 24 человек, задержанных МВД, оказались двое протестующих: один устроил в здании парламента пожар, а второй нанес травму полицейскому пиротехникой. Им 17 и 21 год. Молодым людям грозит срок заключения в тюрьме до 7 лет.

«Это ответственность авантюристов четырех партий: Саакашвили, Гварамия, Хазарадзе и Гахария. Они вчера практически открыто заявили, что стоят за этим скоординированным насилием»

- Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что они выполняют заказ иностранного «начальника», от которого не могут отказаться.