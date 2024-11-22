Оппозиционные партии Грузии могут признать незаконными

В Тбилиси сообщили, что власти могут признать оппозиционные партии незаконными. Для этого руководство планирует обратиться в Конституционный суд.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе не исключил, что оппозиционные политические партии в стране могут быть признаны незаконными.

Глава правительства страны заявил, что грузинская оппозиция и ее сторонники в последние дни открыто выступили против действующего конституционного строя.

Он отметил, что это создает прямую основу для обращения руководства в Конституционный суд и объявления оппозиционных партий неконституционными.

При этом Кобахидзе предложил наблюдать за происходящим и смотреть, как будут развиваться события далее. Он заключил, что "все в наших руках".