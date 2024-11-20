Вестник Кавказа

"Майдана" в Грузии не будет – Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии не будет "Майдана". Он также сказал, что Грузия не приостанавливала процесс вступления в Евросоюз.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе высказался по поводу недавних протестов в Тбилиси. Глава правительства назвал виновных во вчерашних акциях.

Кобахидзе заявил, что основная ответственность за беспорядки в грузинской столице лежит на европейских политиках и местных агентах.

Он также подчеркнул, что Грузия – грузинское государство, а также выразил уверенность в том, что в стране не будет "майдана".

Помимо этого, премьер рассказал насчет вопроса по вступлению Грузии в ЕС. Он сообщил, что страна не приостановила данный процесс, а сняла его с повестки дня.

"Мы говорим одно: этот вопрос не будет стоять на повестке дня в течение следующих четырех лет, чтобы никому не оставлять инструмент шантажа"

- Ираклий Кобахидзе

Говоря о прошедших протестах, премьер сообщил, что свыше 50 полицейских получили травмы, из них 30 потребовалось хирургическое вмешательство.

Глава правительства назвал данные беспорядки "брутальным насилием против полицейских". Он добавил, что участники использовали пиротехнику и коктейли Молотова.

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