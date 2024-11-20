Протесты в Тбилиси длились всю ночь

В Тбилиси вчера вечером возобновились протесты. Митингующие кидали в полицейских фаеры и пиротехнику. Пострадали десятки правоохранителей.

Акция протеста грузинской оппозиции и их сторонников в Тбилиси возобновилась вчера вечером и длилась всю ночь, МВД Грузии сообщило о пострадавших полицейских.

Погромщики кидали в силовиков фаеры, пиротехнические изделия, емкости с краской и другие предметы. Полиция применила против них перцовый спрей и водометы.

Основная масса протестующих находилась на проспекте Руставели перед зданием парламента. Кроме того, они занимали и другие улицы в центре Тбилиси, но были вытеснены силами спецназа.

Несмотря на призывы грузинской полиции прекратить противоправные действия и разойтись, участники акции на протяжении нескольких часов продолжали оскорблять полицейских и бросали различные предметы.

Помимо этого, в МВД страны заявили, что митингующие повреждают и поджигают инфраструктуру города. Отмечается, что пострадал офис правящей партии "Грузинская мечта".

При этом в ведомстве отметили, что количество участников акции заметно сократилось, однако это никак не повлияло на напряженную обстановку в центре Тбилиси. Кроме того, перед парламентом оппозиция разожгла костер.

По данным МВД, в ходе беспорядков в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию сотрудников полиции задержано 107 протестующих. Там также рассказали о десятках пострадавших полицейских, некоторые из них получили ожоги.

Протест в центре грузинской столицы продолжался всю ночь, спецназ к утру вытеснил протестующих В настоящее время движение на проспекте Руставели перед зданием парламента восстановлено.

Причины протестов

Напомним, грузинский премьер Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года. Слова главы правительства стали причиной для начала протестов в Тбилиси, которые вспыхнули вечером того же дня. В них участвовала и президент страны Саломе Зурабишвили.

Беспорядки закончились задержаниями активистов. В результате постарадали свыше 30 сотрудников полиции. В ночь с пятницы на субботы протесты продолжились.