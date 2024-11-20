Протесты в Грузии: что произошло ночью?

Акция протеста в Тбилиси переросла в столкновения силовиками. Десятки сотрудников МВД пострадали. Протест завершился под утро.

Начавшаяся вечером 28 ноября акция протеста возле грузинского парламента в центре Тбилиси переросла в столкновения с полицейскими, есть пострадавшие и задержанные.

Протест вспыхнул после заявления премьера Ираклия Кобахидзе по поводу снятия с повестки дня переговоров о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. В акции участвовали представители оппозиции и их сторонники, сотрудники НПО, а также президент страны Саломе Зурабишвили

Как заявили в МВД страны, проходящая акция вышла за рамки установленных законом о собраниях и манифестациях норм. В ведомстве добавили, что, несмотря на призывы, митингующие вступают в стычки с сотрудниками полиции.

Позже силовики начали применять против участников акции перцовый газ, однако беспорядки в столице Грузии продолжились. Вскоре к центру города подъехал спецназ.

После многочисленных призывов к протестующим силовики приступили к зачистке территории на проспекте Руставели при помощи водометов. Акция завершилась под утро.

Отмечается, что в результате беспорядков пострадали 32 сотрудника полиции. У них диагностировали травмы головы, глаз и других частей тела. Некоторым полицейским потребовалась хирургическая помощь.

Стоит добавить, что правоохранители поймали 43 участников митинга. В отношении задержанных ведется следствие по нескольким статьям УК Грузии.

Утром стало известно, что движение транспорта по проспекту Руставели восстановлено. На этом же участке проводятся восстановительные работы.

"Грузинская мечта" закрепляет победу

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил ночные беспорядки в грузинской столице реакцией оппозиции на объявленную накануне четырехлетнюю программу правительства, куда вошла приостановка евроинтеграции Грузии: ведутся последние политические бои за власть в стране.

"Партия "Грузинская мечта" решила закрепить свою победу, зафиксировав политический курс на ближайшие годы. Грубо говоря, получив большинство на парламентских выборах, правящая партия подала заявку на окончательную политическую победу в республике. Справившись с поствыборными протестами, она эту заявку укрепила, а теперь стремится финально зафиксировать победу. Если сейчас протесты, переходящие в беспорядки, сойдут на нет, то можно будет сказать, что угроза стабильности власти "Грузинской мечты" миновала", - прежде всего сказал он.

Западный интерес к Грузии падает, и оппозиция лишается внешней поддержки. "Дональд Трамп не будет так заинтересован в продвижении американской гегемонии на Южном Кавказе, как администрация Байдена. Трамп понимает необходимость сохранения за Россией сферы приграничных интересов, так что он не будет портить отношения с Москвой из-за Армении или Грузии. Сейчас мы наблюдаем внутриполитический грузинский кризис, подходящий к точке бифуркации – и в ближайшие дни станет ясно, удалось ли "Грузинской мечте» свою победу закрепить. Это довольно важный момент для нее", - подчеркнул Алексей Наумов.

"Конечно, далеко не вся Грузия вышла этой ночью протестовать против решений "Грузинской мечты". Но понятно и то, что это был не рядовой протест. Ближайшие дни определят многое. Появится ли у оппозиции конкретный лидер с четкой программой? Останется ли протестное движение на уровне всполохов недовольства, которые не оформлены системно в единую платформу политического действия? Я не думаю, что будут протесты все четыре года до следующих выборов – во всяком случае, они не будут на протяжении всех четырех лет влиять на политический процесс в стране. Шансов на власть у оппозиции не будет, если сейчас ситуация удержится в рамках конституционного порядка", - обратил внимание политолог.

Пока оппозиция будет бороться за свои интересы, "Грузинская мечта" продолжит курс на суверенизацию Грузии. "Изначально программа "Грузинской мечты" состояла в том, чтобы ставить интересы Грузии и грузинского народа на первое место, а интересы ЕС ив целом внешнеполитические устремления – на второе. Но если прежде звучали лозунги, то теперь начинаются конкретные действия, как заморозка переговоров по евроинтеграции. "Грузинская мечта", фиксируя власть, углубляет свой политический курс. Если она удержит власть, то Грузия к концу нынешней каденции будет значительно отличаться от Грузии нынешней. Это будет гораздо более самостоятельная и независимая страна, не тяготеющая к тому или иному экономическому и политическому блоку", - заключил Алексей Наумов.