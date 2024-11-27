В Госдуме не увидели в протестах в Абхазии антироссийского характера

В Госдуме высказались о событиях в Абхазии. Там считают, что протесты в республике не имеют антироссийской направленности.

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал политические события в Абхазии. По словам Журавлева, активность протестующих не направлена против России.

"Надо понимать, что протесты абхазов направлены не против народа России, не против российского государства, а против олигархических структур, которые способны на корню скупить всю Абхазию"

– Алексей Журавлев

Отметим, что абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Решение было принято сегодня на внеочередном заседании законодательного органа, передают РИА Новости.

Ранее этот законопроект вызвал волну недовольства среди оппозиции, которая завладела правительственными зданиями и сумела добиться отставки президента Абхазии Аслана Бжании.