Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме

Соглашение о безвизовом режиме подписали главы дипломатических ведомств Китая и Узбекистана. Обладатели паспорта Узбекистана получили возможность путешествовать по Китаю в течение 30 дней.

Узбекистан и Китай ввели безвизовый режим для граждан двух стран, сообщил глава МИД центральноазиатской республики Бахтиер Саидов.

Сообщается, что подписание соглашение прошло в рамках саммита «Центральная Азия — Китай» в Чэнду.

Граждане Узбекистана смогут посетить без визы Китай. Путешествовать по стране без дополнительных документов можно будет в течение 30 дней.

Отметим, что граждане Узбекистана могут посетить без визы также Турцию, Россию, Монголию, Казахстан, Грузию, Иран, Азербайджан и другие страны.