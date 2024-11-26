Вестник Кавказа

Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме

Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Соглашение о безвизовом режиме подписали главы дипломатических ведомств Китая и Узбекистана. Обладатели паспорта Узбекистана получили возможность путешествовать по Китаю в течение 30 дней.

Узбекистан и Китай ввели безвизовый режим для граждан двух стран, сообщил глава МИД центральноазиатской республики Бахтиер Саидов. 

Сообщается, что подписание соглашение прошло в рамках саммита «Центральная Азия — Китай» в Чэнду. 

Граждане Узбекистана смогут посетить без визы Китай. Путешествовать по стране без дополнительных документов можно будет в течение 30 дней.

Отметим, что граждане Узбекистана могут посетить без визы также Турцию, Россию, Монголию, Казахстан, Грузию, Иран, Азербайджан и другие страны.

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