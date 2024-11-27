Слезоточивый газ и фейерверки - как прошла ночная акция протеста в Грузии?

Ночные протесты вновь бушевали в Тбилиси. Силовики применяли слезоточивый газ и водометы, участники акции не по назначению использовали фейерверки.

Акция протеста стартовала у здания грузинского парламента во вторник вечером, к этому часу ситуация в городе спокойная.

Оппозиционеры запускали фейерверки в правоохранителей, те стали применять водометы. Через некоторое время спецназ оттеснил участников акции от здания парламента и с проспекта Руставели, для этого использовался слезоточивый газ - некоторые протестующие были готовы к этому и имели при себе противогазы. Агрессивно настроенные участники акции бросали в правоохранителей различные предметы, выкрикивали оскорбления, силовиков ослепляли лазерными лучами. На проспекте были выстроены баррикады, клубился дым, местами разбивались бутылки с зажигательной смесью. Пострадали несколько человек, в том числе журналисты.

Оттесняемая спецназом оппозиция прошла по улице Костава до здания мэрии Тбилиси, там митинг продолжался какое-то время. Также протестующие прошли по проспекту Меликишвили, добрались до площади Героев, в районе проспекта Важа-Пшавела участники акции стали расходиться по домам. К шести утра протесты в грузинской столицы завершились.