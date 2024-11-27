Вестник Кавказа

Мужчину с "коктейлями Молотова" задержали в Тбилиси

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В хоте митинга в грузинской столице правоохранители поймали мужчину с "коктейлями Молотова". Ему грозит длительное тюремное заключение.

На протестной акции в Тбилиси задержан молодой человек с "коктейлями Молотова". Об этом информирует МВД Грузии.

"В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками главного управления криминальной полиции МВД, был задержан 1999 года рождения Д. Х. по обвинению в подготовке взрывы"

– пресс-служба ведомства

В министерстве отметили, что изначально гражданина задержали за перекрытие проезжей части в ходе митинга, а также за неподчинение сотрудникам полиции. В ходе обыска у него были найдены "коктейли Молотова".

Обвиняемый может отправиться за решетку на срок до 7 лет.

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