Зурабишвили заявила о необходимости новых выборов в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена добиться проведения новых выборов в парламент. Об этом она заявила, выступая на брифинге 3 декабря.
Глава государства подчеркнул, что в республике остался единственный легитимный орган власти в стране – институт президентства.
"Остается один конституционный легитимный институт. И это я. А также остается на другой стороне один человек, который осуществил полную узурпацию власти и установил насильственный режим, это Иванишвили. Мы должны найти мирный выход из положения"
– Саломе Зурабишвили
Она также указала на то, что грузинское руководство должно остановить насилие и послушать народ.
"Моя ответственность - привести эту страну к новым выборам для легитимного избрания нового руководства"
– президент Грузии
Зурабишвили также прокомментировала решение Конституционного суда, который не принял к рассмотрению ее совместный с 30 политиками иск об отмене результатов парламентских выборов. Она добавила, что рассчитывала на совесть работающих там судей.
"Конституционный суд вынес приговор себе и стране, и всем институтам страны… Я надеялась, что хотя бы три человека (судьи - ред.) приняли бы это решение и были бы правы перед совестью и перед страной. Но я ошиблась... В конституцию ударили ножом и разорвали ее"
– глава государства