Вестник Кавказа

Зурабишвили заявила о необходимости новых выборов в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© Фото: сайт президента Грузии
Президент Грузии отреагировала на решение КС республики не рассматривать ее иск об отмене результатов октябрьских выборов. Глава государства подчеркнула, что собираться добиться проведения новых выборов в парламент.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена добиться проведения новых выборов в парламент. Об этом она заявила, выступая на брифинге 3 декабря.

Глава государства подчеркнул, что в республике остался единственный легитимный орган власти в стране – институт президентства.

"Остается один конституционный легитимный институт. И это я. А также остается на другой стороне один человек, который осуществил полную узурпацию власти и установил насильственный режим, это Иванишвили. Мы должны найти мирный выход из положения"

– Саломе Зурабишвили

Она также указала на то, что грузинское руководство должно остановить насилие и послушать народ.

"Моя ответственность - привести эту страну к новым выборам для легитимного избрания нового руководства"

– президент Грузии

Зурабишвили также прокомментировала решение Конституционного суда, который не принял к рассмотрению ее совместный с 30 политиками иск об отмене результатов парламентских выборов. Она добавила, что рассчитывала на совесть работающих там судей.

"Конституционный суд вынес приговор себе и стране, и всем институтам страны… Я надеялась, что хотя бы три человека (судьи - ред.) приняли бы это решение и были бы правы перед совестью и перед страной. Но я ошиблась... В конституцию ударили ножом и разорвали ее"

– глава государства

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