Вестник Кавказа

Конституционный суд отверг иск Зурабишвили о непризнании выборов

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
КС Грузии не стал принимать иски о незаконности выборов в парламент 26 октября и об отмене их результатов. С соответствующими заявлениями в суд обращались президент и оппозиция.

Иски президента Саломе Зурабишвили и представителей грузинской оппозиции об отмене результатов парламентских выборов, которые состоялись 26 октября, не были приняты Конституционным судом Грузии.

Постановление КС опубликовано, оно не подлежит пересмотру либо обжалованию.

Стоит отметить, что двое судей из в общей сложности девяти зафиксировали свое "особое мнение".

Напомним, президент Грузии в своем обращении в КС обратила внимание на два серьезных нарушения на выборах.

Одно из них заключалось в нарушении права граждан на всеобщее голосовании. Таким образом Зурабишвили трактовала отказ властей Грузии открыть зарубежные избирательные участки не только при посольствах. После выборов оказалось, что за границей оппозиция набрала большинство голосов. Президент считает, что, предугадывая такое развитие событий, власти искусственно не дали возможности проголосовать многим из тех, кто живет за границей.

Второе нарушение касалось тайны голосования: в бюллетене для электронного устройства подсчета голосов был виден с обратной стороны кружок вокруг выбранной партии. В ЦИК Грузии на это ответили тем, что изначально рекомендовали вкладывать бюллетень в аппарат "под прикрытием" особой папки.

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