Вестник Кавказа

Президент Грузии подала иск по парламентским выборам в Конституционный суд

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинский президент Саломе Зурабишвили направила через своего представителя иск в Конституционный суд – в нем заявляется о нарушениях в ходе парламентских выборов 26 октября.

Итоги выборов в парламент Грузии, которые прошли 26 октября, оспорила в суде президент Саломе Зурабишвили.

Представитель политика Эка Беселия направила иск в Конституционный суд. В нем содержатся жалобы на два крупных нарушения, по мнению Зурабишвили имевших место на в ходе голосования.

Одно из них – нарушение права на всеобщее голосовании. Так, во время предвыборной кампании Зурабишвили требовала, чтобы за границей избирательные участки были открыты не только при посольствах. Ее желание не было удовлетворено. В итоге, когда большинство избирателей за границей проголосовали за оппозицию, Зурабишвили заявила, что именно предугадывая такое развитие событий власти не открывали "лишние" участки вне Грузии.

Второе нарушение связано с тайной голосования. При голосовании с помощью электронного устройства избиратель обводил кружок маркеров, след от которого явственно просматривался на обороте бюллетеня. Однако в ЦИК Грузии пояснили, что изначально рекомендовали опускать бюллетень в аппарат, накрывая его специальной папкой.

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