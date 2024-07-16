Ростовская АЭС заработала на полную мощность

Специалисты "Росэнергоатома" завершили плановый ремонт энергоблока № 1 на Ростовской АЭС в Волгодонске – теперь атомная электростанция работает на полную мощность в штатном режиме.

На Ростовской АЭС в Волгодонске завершились плановый ремонт и модернизация энергоблока № 1, он уже начал давать энергию, рассказали в пресс-службе "Росэнергоатома".

"Его включение в сеть завершило большую ремонтную кампанию этого года на Ростовской атомной станции, которая охватила все четыре энергоблока"

- "Росэнергоатом"

Это – самый первый блок станции, который был введен в эксплуатацию в далеком 2001 году и нуждался в ремонте и модификации – в нем отремонтировали реакторную установку и ее основное оборудование, обслужили все три системы безопасности, заменили электродвигатели циркуляционных насосов турбинного отделения и провели другие работы, передает "АиФ-Ростов".

Все четыре энергоблока станции теперь работают в штатном режиме, на их обслуживание было затрачено 3 млрд рублей, отметили в пресс-службе компании.