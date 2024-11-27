Вестник Кавказа

Минздрав Грузии озвучил число пострадавших в протесте

Машина скорой помощи в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В ходе протеста в Тбилиси 26 человек попали в больницы с травмами. Среди них есть как участники акции, так и сотрудники полиции. Общее число пострадавших достигло 147 человек.

В больницы Тбилиси были доставлены 26 человек с акции протест, большая часть из которых оказались участниками митинга, рассказали в Минздраве Грузии.

В результате столкновений во время протеста, прошедшего 2 декабря, пострадали 23 участника акции и 3 сотрудника МВД Грузии. Часть находится под присмотром врачей в клиниках, остальные уже не нуждаются в помощи.

«Жизни пострадавших ничего не угрожает. Кроме того, медицинская помощь была оказана всем гражданам, которые в ней нуждались. Среди них - участники митинга, представители СМИ и правоохранительных органов, которым не потребовалась госпитализация»

- Минздрав Грузии

По данным министерства, общее число пострадавших на акциях протеста с пятницы по понедельник составило 147 человек. Статистика учитывает только тех, кто был госпитализирован Центром координации и экстренной помощи при чрезвычайных ситуациях.

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