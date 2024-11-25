Вестник Кавказа

Акцию протеста разогнали в Тбилиси

Акцию протеста разогнали в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Полиция и спецназ осуществляет силовой разгон демонстрации у здания парламента в Тбилиси. Ранее МВД Грузии заявило, что часть митингующих сегодня с самого начала акции прибегла к незаконным методам.

Митинг против приостановки процесса евроинтеграции Грузии, который проходил у здания парламента, разогнали сегодня в Тбилиси, сообщают СМИ.

В предыдущие дни протестов, которые стартовали 28 ноября, к разгону силовики приступали уже после полуночи. Сегодня процесс начался примерно в 10 часов вечера (по местному времени).

Как передает Sputnik Грузия, помимо водометов, правоохранители применили слезоточивый газ.

В МВД прокомментировали решение, пояснив, что участники протеста нарушили закон о собраниях, отдельные группы демонстрантов совершали насильственные действия.

"В частности, члены агрессивной группы бросают в сторону полиции различные предметы, камни, стеклянные бутылки и пиротехнику"

– министерство

Как уточнил начальник патрульной полиции Важа Сирадзе, разгон начался так рано, поскольку часть митингующих, около трех или четырех сотен человек, сразу стала применять насилие.

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