Акцию протеста разогнали в Тбилиси

Полиция и спецназ осуществляет силовой разгон демонстрации у здания парламента в Тбилиси. Ранее МВД Грузии заявило, что часть митингующих сегодня с самого начала акции прибегла к незаконным методам.

Митинг против приостановки процесса евроинтеграции Грузии, который проходил у здания парламента, разогнали сегодня в Тбилиси, сообщают СМИ.

В предыдущие дни протестов, которые стартовали 28 ноября, к разгону силовики приступали уже после полуночи. Сегодня процесс начался примерно в 10 часов вечера (по местному времени).

Как передает Sputnik Грузия, помимо водометов, правоохранители применили слезоточивый газ.

В МВД прокомментировали решение, пояснив, что участники протеста нарушили закон о собраниях, отдельные группы демонстрантов совершали насильственные действия.

"В частности, члены агрессивной группы бросают в сторону полиции различные предметы, камни, стеклянные бутылки и пиротехнику"

– министерство

Как уточнил начальник патрульной полиции Важа Сирадзе, разгон начался так рано, поскольку часть митингующих, около трех или четырех сотен человек, сразу стала применять насилие.