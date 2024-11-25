Акцию протеста разогнали в Тбилиси

Митинг против приостановки процесса евроинтеграции Грузии, который проходил у здания парламента, разогнали сегодня в Тбилиси, сообщают СМИ.
В предыдущие дни протестов, которые стартовали 28 ноября, к разгону силовики приступали уже после полуночи. Сегодня процесс начался примерно в 10 часов вечера (по местному времени).
Как передает Sputnik Грузия, помимо водометов, правоохранители применили слезоточивый газ.
В МВД прокомментировали решение, пояснив, что участники протеста нарушили закон о собраниях, отдельные группы демонстрантов совершали насильственные действия.
"В частности, члены агрессивной группы бросают в сторону полиции различные предметы, камни, стеклянные бутылки и пиротехнику"
– министерство
Как уточнил начальник патрульной полиции Важа Сирадзе, разгон начался так рано, поскольку часть митингующих, около трех или четырех сотен человек, сразу стала применять насилие.