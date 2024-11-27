Грузовик с мандаринами спровоцировал ДТП в Сочи

Водитель грузовика, перевозивший мандарины, не справился с управлением и перевернул машину, из-за чего в нее врезались еще несколько автомобилей. Виновник аварии получил незначительные травмы.
Грузовик с мандаринами в Сочи перевернулся и столкнулся с четырьмя автомобилями, рассказали в краснодарской Госавтоинспекции.
«Около 12:00 водитель большегруза на 166-ом километре автодороги «пгт.Джубга – г.Сочи» при движении на правом закруглении не справился с управлением и допустил опрокидывание фуры. В результате чего допустил столкновение с 4 автомобилями»
- Госавтоинспекция Кубани
По предварительным данным, травмы получил водитель грузовика.
Из-за ДТП в районе Дагомыса организовано реверсивное движение. На месте сотрудники полиции уточняют детали.