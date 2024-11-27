Вестник Кавказа

Грузовик с мандаринами спровоцировал ДТП в Сочи

Грузовик с мандаринами спровоцировал ДТП в Сочи
© Фото: Госавтоинспекция Кубани
Водитель грузовика, перевозивший мандарины, не справился с управлением и перевернул машину, из-за чего в нее врезались еще несколько автомобилей. Виновник аварии получил незначительные травмы.

Грузовик с мандаринами в Сочи перевернулся и столкнулся с четырьмя автомобилями, рассказали в краснодарской Госавтоинспекции.

«Около 12:00 водитель большегруза на 166-ом километре автодороги «пгт.Джубга – г.Сочи» при движении на правом закруглении не справился с управлением и допустил опрокидывание фуры. В результате чего допустил столкновение с 4 автомобилями»

- Госавтоинспекция Кубани

По предварительным данным, травмы получил водитель грузовика.

Из-за ДТП в районе Дагомыса организовано реверсивное движение. На месте сотрудники полиции уточняют детали.

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