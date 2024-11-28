Вестник Кавказа

Из Москвы в Анапу прибыл новый вагон для маломобильных пассажиров

Из Москвы в Анапу прибыл новый вагон для маломобильных пассажиров
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В Анапу прибыл первый вагон, который предназначен для маломобильных пассажиров. В ближайшее время такие вагоны будут перевозить пассажиров и на другие курорты.

Из Москвы в Анапу прибыл состав с современным вагоном, который рассчитан на маломобильных пассажиров, об этом сообщили в пресс-служба СКЖД. 

Сообщается, что вагон оснащен подъемными устройствами для удобства пассажиров на креслах-колясках. Спальные места в специализированном купе расположены не перпендикулярно окну, а вдоль него. Это сделано для увеличения пространства. 

Отмечается, что маломобильные пассажиры смогут оставить кресла-коляски в специально оборудованном для этого месте. 

Ожидается, что вагоны подобного типа в ближайшем будущем появятся и на других курортных направлениях.

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