Из Москвы в Анапу прибыл новый вагон для маломобильных пассажиров

В Анапу прибыл первый вагон, который предназначен для маломобильных пассажиров. В ближайшее время такие вагоны будут перевозить пассажиров и на другие курорты.

Из Москвы в Анапу прибыл состав с современным вагоном, который рассчитан на маломобильных пассажиров, об этом сообщили в пресс-служба СКЖД.

Сообщается, что вагон оснащен подъемными устройствами для удобства пассажиров на креслах-колясках. Спальные места в специализированном купе расположены не перпендикулярно окну, а вдоль него. Это сделано для увеличения пространства.

Отмечается, что маломобильные пассажиры смогут оставить кресла-коляски в специально оборудованном для этого месте.

Ожидается, что вагоны подобного типа в ближайшем будущем появятся и на других курортных направлениях.