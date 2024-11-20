Вестник Кавказа

Анапа забронирована на Новый год на 60%

Анапа забронирована на Новый год на 60%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анапе места размещения на предстоящие новогодние праздники забронированы уже на 60%. Туристов ждут зимние пляжи и праздничные ярмарки.

Черноморская Анапа пользуется спросом у россиян на новогодний период. По данным мэрии курорта, на конец ноября 60% отелей и гостиниц Анапы забронированы.

В новогодний период гостей будут принимать 120 объектов размещения. Жители города и туристы в каникулы смогут посещать праздничные базары и ярмарки.

Помимо этого, Анапа остается морским курортом даже зимой: в городе будут действовать специально оборудованные зимние пляжи. В общей сложности в декабре откроется три таких локации.

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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