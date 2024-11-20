Анапа забронирована на Новый год на 60%

В Анапе места размещения на предстоящие новогодние праздники забронированы уже на 60%. Туристов ждут зимние пляжи и праздничные ярмарки.
Черноморская Анапа пользуется спросом у россиян на новогодний период. По данным мэрии курорта, на конец ноября 60% отелей и гостиниц Анапы забронированы.
В новогодний период гостей будут принимать 120 объектов размещения. Жители города и туристы в каникулы смогут посещать праздничные базары и ярмарки.
Помимо этого, Анапа остается морским курортом даже зимой: в городе будут действовать специально оборудованные зимние пляжи. В общей сложности в декабре откроется три таких локации.