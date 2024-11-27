Главы МИД Азербайджана и Ирана провели встречу в Мешхеде

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана прошла в Мешхеде. Джейхун Байрамов и Аббас Аракчи обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.
Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Аракчи провели переговоры в иранском городе Мешхед, рассказали в МИД Азербайджана.
Беседа состоялась в рамках 28-го заседания СМИД ОЭС.
На повестке дня стоял широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в разных областях, включая торгово-экономические отношения, инвестиции, транспорт и коммуникации, безопасность в сфере энергетики, различные совместные инициативы и проекты.
"Подчеркнута важность скорейшего завершения строительства коммуникаций между Нахчыванской Автономной Республикой и Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана, реализации достигнутых соглашений"
– МИД АР