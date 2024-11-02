Вестник Кавказа

Пезешкиан обвинил Израиль в попытках помешать диалогу Ирана и Запада

Пезешкиан обвинил Израиль в попытках помешать диалогу Ирана и Запада
© Фото: IRNA
Президент Ирана заявил, что Израиль хочет помешать диалогу Тегерана и Запада. Он подчеркнул, что Иран никогда не стремился к войне.

Иранский президент Масуд Пезешкиан обвинил Израиль в попытках подорвать диалог между Тегераном и западными государствами, пишет телеграм-канал главы государства.

«Израильские действия, направленные на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, мешают достижению соглашения между Ираном и международным сообществом»

- Масуд Пезешкиан

Он рассказал о своем визите в США и встречах с главами других стран для устранения недоразумений. По его словам, отношения были подорваны из-за враждебных поступков Тель-Авива.

Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран всегда открыт для диалога и никогда не стремился к войне.

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