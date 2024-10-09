Вестник Кавказа

Иран может нанести удар по Израилю перед выборами в США

Иран может нанести удар по Израилю перед выборами в США
© Фото: © Фото: IRNA
Ранее заявленный удар Ирана по Израилю может состояться в самое ближайшее время. Военное командование Ирана имеет планирует атаку перед выборами в США.

Иран рассматривает возможность ударить по Израилю перед выборами в США, которые пройдут 5 ноября. Атака иранских вооруженных сил может состояться в ближайшие 2-3 дня. 

Отметим, что сегодня один из высокопоставленных командиров КСИР Али Мохаммад Наэини анонсировал возможную атаку Ирана, подчеркнув, что новый удар будет беспрецедентным по внезапности и разрушительности, передает газета Financial Times (FT).

Ранее стороны обменялись массированным ударами по территории друг друга. В начале октября Иран совершил ракетный обстрел Израиля, вооруженные силы Израиля, в свою очередь, атаковали исламскую республику в конце месяца. Оценки ущерба от этих атак разнятся в разных источниках.

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