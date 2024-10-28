Вестник Кавказа

Иран: решение о военном ответе Израилю принято

Иран: решение о военном ответе Израилю принято
© Фото: сайт Минобороны Ирана
В Иране приняли решение о военном ответе на удар Израиля. Решение принято Совет нацбезопасности ИРИ. К атаке могут подключиться силы сопротивления.

Израиль получит ответ на атаку по Ирану 26 октября, о принятом решении сообщил член комитета по нацбезопасности Меджлиса Ирана (однопалатного парламента) Эсмаил Косари, передает портал Didban Iran.

"Некоторые правительственные чиновники и другие лица могут сказать, что мы не будем отвечать Израилю, но эти люди в правительстве и вне его не принимают решений. Решение о военном ответе сионистскому режиму (Израилю) было уже принято Высшим советом национальной безопасности"

– Косари

Удар Ирана будет более мощным, чем прошлые, к атаке могут присоединиться силы сопротивления.

"Группы сопротивления в (Ближневосточном) регионе объединятся с нашими вооруженными силами для того, чтобы ответить... Таким образом, военный ответ Ирана сионистскому режиму будет обязательно осуществлен совместно с силами сопротивления"

– Косари

Он добавил, что атака превзойдет по силе обстрел Израиля, осуществленный 1 октября.

Ранее сообщалось, что иранский ответ может быть дан в ближайшие дни - до 5 ноября, когда в США будут проходить выборы президента.

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