Иран: решение о военном ответе Израилю принято

Израиль получит ответ на атаку по Ирану 26 октября, о принятом решении сообщил член комитета по нацбезопасности Меджлиса Ирана (однопалатного парламента) Эсмаил Косари, передает портал Didban Iran.
"Некоторые правительственные чиновники и другие лица могут сказать, что мы не будем отвечать Израилю, но эти люди в правительстве и вне его не принимают решений. Решение о военном ответе сионистскому режиму (Израилю) было уже принято Высшим советом национальной безопасности"
– Косари
Удар Ирана будет более мощным, чем прошлые, к атаке могут присоединиться силы сопротивления.
"Группы сопротивления в (Ближневосточном) регионе объединятся с нашими вооруженными силами для того, чтобы ответить... Таким образом, военный ответ Ирана сионистскому режиму будет обязательно осуществлен совместно с силами сопротивления"
– Косари
Он добавил, что атака превзойдет по силе обстрел Израиля, осуществленный 1 октября.
Ранее сообщалось, что иранский ответ может быть дан в ближайшие дни - до 5 ноября, когда в США будут проходить выборы президента.