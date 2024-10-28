СМИ предупредили Израиль о серьезной угрозе со стороны Ирана

Иран может нанести серьезный ущерб Израилю, несмотря на атаку Тель-Авива 1 октября. При этом Тегеран должен учитывать ответную реакцию.

Иран сохраняет свой ракетный потенциал, несмотря на удар Израиля в ночь на 1 октября, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В газете отметили, что иранские ракеты представляют серьезную угрозу обороноспособности Израиля и могут нанести большой ущерб объектам этой страны в случае обхода систем ПВО.

При этом издание пишет, что Ирану следует учитывать жесткую реакцию. В качестве возможного ответа WSJ заявило об ударах по ядерным объектам и энергетической инфраструктуре.