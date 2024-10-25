Израиль готов к новой атаке Ирана - СМИ

В Израиле заявили о готовности к новому удару со стороны Ирана. В ночь на 26 октября Тель-Авив атаковал военные объекты возле Тегерана.

Израиль готов к новым ракетным атакам со стороны Ирана, Тель-Авив оценивает процесс принятия решений в Тегеране.

Как пишет CNN со ссылкой на источники, удары Израиля по военным объектам Ирана создали для Тегерана дилемму, снизив его возможности защищаться в будущем.

Ранее CNN передавало, что Иран намерен ответить на израильскую авиационную атаку, которая произошла 26 октября. Она может произойти до выборов в США.