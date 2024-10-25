Вестник Кавказа

Израиль готов к новой атаке Ирана - СМИ

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле заявили о готовности к новому удару со стороны Ирана. В ночь на 26 октября Тель-Авив атаковал военные объекты возле Тегерана.

Израиль готов к новым ракетным атакам со стороны Ирана, Тель-Авив оценивает процесс принятия решений в Тегеране.

Как пишет CNN со ссылкой на источники, удары Израиля по военным объектам Ирана создали для Тегерана дилемму, снизив его возможности защищаться в будущем.

Ранее CNN передавало, что Иран намерен ответить на израильскую авиационную атаку, которая произошла 26 октября. Она может произойти до выборов в США.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1315 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран ответит Израилю из Ирака - СМИ

Иран ответит Израилю из Ирака - СМИ

Иран готовит ответ на атаку Израиля до выборов в США

Иран готовит ответ на атаку Израиля до выборов в США

Израиль объединяет непримиримых соперников

Израиль объединяет непримиримых соперников

Израиль ударил по космическому центру Ирана – СМИ

Израиль ударил по космическому центру Ирана – СМИ

Иран пообещал Израилю быстрый военный ответ

Иран пообещал Израилю быстрый военный ответ

Израиль готов ударить по новым целям в ответ на возможную атаку Ирана

Израиль готов ударить по новым целям в ответ на возможную атаку Ирана

Иран vs Израиль: дилемма заключенного или справедливый ответ?

Иран vs Израиль: дилемма заключенного или справедливый ответ?

Когда Иран ответит Израилю – рассказали в Тегеране

Когда Иран ответит Израилю – рассказали в Тегеране

Хаменеи: Израиль просчитался насчет Ирана

Хаменеи: Израиль просчитался насчет Ирана

Израиль пообещал Ирану расплату за любую агрессию

Израиль пообещал Ирану расплату за любую агрессию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы