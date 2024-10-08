Хаменеи пообещал США и Израилю сокрушительный ответ

Верховный лидер Ирана пригрозил Вашингтону и Тель-Авиву сокрушительным ответом. На прошлой неделе Израиль атаковал военные объекты Ирана.

Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Израиль и США ответят за свои действия против Тегерана и фронта сопротивления.

"Враги - будь то израильский режим или США - обязательно получат сокрушительный ответ на то, что делают по отношению к Ирану, иранской нации и фронту сопротивления"

- Али Хаменеи

Напомним, ранее Израиль совершил атаку на военные объекты Ирана. В ЦАХАЛ заявили, что это были ответные действия Тель-Авива на удары Тегерана по еврейскому государству 1 октября.