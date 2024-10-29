Вестник Кавказа

Нетаньяху и Трамп обсудили обеспечение безопасности Израиля

Флаги США и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранская военная угроза стала темой разговора между Трампом и Нетаньяху. Стороны договорились о сотрудничестве в деле безопасности Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с триумфатором президентской гонки в США Дональдом Трампом, поведали в офисе израильского главы. 

Лидер Израиля поздравил Трампа с успехом на выборах, а также затронул вопросы безопасности страны в контексте военной напряженности с Ираном. 

"Премьер поздравил Трампа с победой на выборах, и они согласились работать вместе ради безопасности Израиля. Они также обсудили иранскую угрозу"

– офис премьер-министра Израиля 

Отметим, что ранее Нетаньяху освободил от должности министра обороны Израиля Йоава Галанта. На его место заступил Исраэль Кац. Новый глава вооруженных сил заявил, что собирается уничтожить ХАМАС в Газе, нанести поражение «Хезболле» в Ливане, а также успешно противостоять Ирану. Самой важной задачей Кац назвал возвращение израильских заложников.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1120 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Нетаньяху освободил от должности министра обороны Израиля

Нетаньяху освободил от должности министра обороны Израиля

Израиль прекращает работу с БАПОР

Израиль прекращает работу с БАПОР

Турция предложила ООН установить планетарный запрет на экспорт оружия в Израиль

Турция предложила ООН установить планетарный запрет на экспорт оружия в Израиль

Иран может нанести удар по Израилю перед выборами в США

Иран может нанести удар по Израилю перед выборами в США

СМИ предупредили Израиль о серьезной угрозе со стороны Ирана

СМИ предупредили Израиль о серьезной угрозе со стороны Ирана

Израиль готов к новой атаке Ирана - СМИ

Израиль готов к новой атаке Ирана - СМИ

Росавиация рекомендовала не летать в ночное время в Израиль, Ирак и Иран

Росавиация рекомендовала не летать в ночное время в Израиль, Ирак и Иран

Новый генсек &quot;Хезболлы&quot; пообещал сторонникам победить Израиль

Новый генсек "Хезболлы" пообещал сторонникам победить Израиль

Израиль объединяет непримиримых соперников

Израиль объединяет непримиримых соперников

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы