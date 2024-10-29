Нетаньяху и Трамп обсудили обеспечение безопасности Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с триумфатором президентской гонки в США Дональдом Трампом, поведали в офисе израильского главы.
Лидер Израиля поздравил Трампа с успехом на выборах, а также затронул вопросы безопасности страны в контексте военной напряженности с Ираном.
"Премьер поздравил Трампа с победой на выборах, и они согласились работать вместе ради безопасности Израиля. Они также обсудили иранскую угрозу"
– офис премьер-министра Израиля
Отметим, что ранее Нетаньяху освободил от должности министра обороны Израиля Йоава Галанта. На его место заступил Исраэль Кац. Новый глава вооруженных сил заявил, что собирается уничтожить ХАМАС в Газе, нанести поражение «Хезболле» в Ливане, а также успешно противостоять Ирану. Самой важной задачей Кац назвал возвращение израильских заложников.