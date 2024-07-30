Вестник Кавказа

Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США

Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава азербайджанского государства направил письмо новому президенту США. В нем он поздравил американского лидера с убедительной победой, одержанной на президентских выборах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления Дональду Трампу в связи с победой на президентских выборах. Об этом сказано на сайте главы государства.

В письме азербайджанского лидера подчеркивается, что убедительная победа на выборах свидетельствует о том, что глава Белого дома пользуется погромной поддержкой американских граждан.

Ильхам Алиев заметил, что АР придает особое значение комплексному развитию сотрудничества с США. Он напомнил, что в годы своего предыдущего президентства Трамп уделял большое внимание укреплению дружбы и связей с республикой Южного Кавказа.

Глава государства обрати внимание а то, что партнерство двух стран основано на взаимном доверии и поддержке. Он выразил уверенность в том, что стороны продолжат работать над развитием отношений.

В заключение азербайджанский лидер пожелал американскому коллеге здоровья и успехов на высшем государственном посту.

Напомним, Дональд Трамп занимал пост президента США в период с 2017 по 2021 год.

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