Крымский суд вынесет приговор заезжим разбойникам

В Крыму будут судить жителей Кабардино-Балкарии, которых уличили в двух эпизодах разбойного нападения на отдыхающих – в Гурзуфе и Ялте, они угрожали своим жертвам убийством, требуя денег.

В Крыму будут судить двух жителей Кабардино-Балкарии (КБР), которые напали на посетителя ночного клуба в Гурзуфе, сообщает в своем Telegram-канале МВД региона.

"В Крыму следователем УМВД России по г. Ялте завершено расследование уголовного дела в отношении двух уроженцев Кабардино-Балкарской Республики в возрасте 28 и 33 лет. Им предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения на посетителя ночного клуба в курортном Гурзуфе"

- МВД Крыма

Как выяснило следствие, сообщники, приметив подвыпившего гостя увеселительного заведения, отвели его в безлюдное место, где стали вымогать у него деньги. Отказ выполнить их требование вылился в избиение пострадавшего и ранение ножом, после чего тот, опасаясь за свою жизнь, перевел преступникам со своей карты 14 тыс рублей - наличных у него с собой не было.

Разбойники успели уехать из Крыма, так как пострадавший не сразу написал заявление в полицию, однако правоохранители нашли их - один из преступников был арестован в Санкт-Петербурге, а второй – на малой родине в Кабардино-Балкарии, обоих доставили в Крым.

Один из арестованных также причастен к нападению на жителя Ялты – как выяснило следствие, он спровоцировал конфликт с крымчанином, повалил его на землю и угрожал убийством, размахивая ножом.

Дело уже передано в крымский суд, который вскоре вынесет преступникам справедливый приговор.