Крымские полицейские задержали трех сообщников телефонных мошенников

Крымские правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на след курьеров телефонных мошенников, обиравших пожилых крымчан: ими оказались местные жители.

В Крыму арестовали трех курьеров – сообщников телефонных мошенников, промышлявших обзвоном пожилых людей и требованием денег, которые ограбили крымчан на 1,15 млн рублей, сообщило в своем Telegram-канале МВД Крыма.

"Ранее в дежурные части отделов полиции Феодосии, Сакского, Советского, Кировского, Красногвардейского и Симферопольского районов обратились шестеро граждан возрастом от 74 до 76 лет, которые стали жертвами телефонных мошенников. Им на мобильные телефоны поступали телефонные звонки от неизвестных, которые представлялись их родственниками. Все они действовали по одной схеме: сообщали пенсионерам, что по их вине произошло ДТП, и нужны срочно деньги, чтобы не доводить разбирательство до суда"

- МВД Крыма

В ходе оперативно-розыскной деятельности были задержаны три участника схемы дистанционного мошенничества: 31-летний житель Ялты и два жителя Симферополя 25 и 32 лет, все они в роли курьеров собирали деньги с обманутых граждан, оставляя себе 10% от похищенной суммы.

Всем задержанным фигурантам избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде, домашнего ареста и заключения под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности организаторов преступлений.