Вестник Кавказа

Краснодарец украл деньги из чужого онлайн-банка в Геленджике

Краснодарец украл деньги из чужого онлайн-банка в Геленджике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полиция Геленджика задержала жителя Краснодара, так как тот украл более 140 тыс рублей с чужого банковского счета через мобильное приложение. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы Геленджика арестовали мужчину, обвиняемого в краже денег с чужого банковского счета на сумму более 140 тыс рублей, рассказали в местном отделении ГУ МВД России.

Преступник – 31-летний житель Краснодара, познакомился с потерпевшим на пляже. После приятной беседы он предложил отвести мужчину домой. Во время поездки у машины стало кончаться топливо, поэтому они заехали на заправку. Доверчивый пассажир в качестве благодарности решил оплатить бензин и дал свой мобильный телефон злоумышленнику. В этот момент краснодарец воспользовался моментом и перевел деньги с чужого счета на свой, а потом потратил их на личные нужды.

Сотрудники оперативной службы задержали обвиняемого дома и доставили в отел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (158 УК РФ). Мужчина может получить приговор в виде лишения свободы в тюрьме до 6 лет

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