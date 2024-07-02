Вестник Кавказа

Тело пропавшей пассажирки яхты найдено в Геленджике

Тело пропавшей пассажирки яхты найдено в Геленджике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели обнаружили тело женщины, проходившей обучение яхтингу в составе группы на парусном судне. Происшествие случилось в акватории Черного моря несколько дней назад.

В Геленджике нашли тело женщины, которая была пассажиром затонувшей яхты. Об этом информирует Южный региональный поисковый спасательный отряд (ЮРПСО).

"Сегодня спасатели Геленджикского подразделения МЧС России обследовали затонувшую яхту и нашли пропавшую девушку. Водолазы подняли тело погибшей на поверхность и передали правоохранительным органам"

– пресс-служба отряда

Что произошло?

Группа людей проходила обучение яхтингу в Черном море в минувшее воскресенье. В какой-то момент парусное судно затонуло, в результате чего люди оказались в воде. Спасателям удалось найти и спасти четырех человек, пропавшую пассажирку продолжали искать.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1575 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Девочка погибла под колесами товарняка на Кубани

Девочка погибла под колесами товарняка на Кубани

Москвич-экстремал неудачно прокатился на мотоцикле по Приэльбрусью

Москвич-экстремал неудачно прокатился на мотоцикле по Приэльбрусью

Группу людей спасли с затонувшей яхты в Геленджике

Группу людей спасли с затонувшей яхты в Геленджике

Под Геленджиком на Кубани вспыхнул лес

Под Геленджиком на Кубани вспыхнул лес

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы