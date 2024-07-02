Тело пропавшей пассажирки яхты найдено в Геленджике

Спасатели обнаружили тело женщины, проходившей обучение яхтингу в составе группы на парусном судне. Происшествие случилось в акватории Черного моря несколько дней назад.
В Геленджике нашли тело женщины, которая была пассажиром затонувшей яхты. Об этом информирует Южный региональный поисковый спасательный отряд (ЮРПСО).
"Сегодня спасатели Геленджикского подразделения МЧС России обследовали затонувшую яхту и нашли пропавшую девушку. Водолазы подняли тело погибшей на поверхность и передали правоохранительным органам"
– пресс-служба отряда
Что произошло?
Группа людей проходила обучение яхтингу в Черном море в минувшее воскресенье. В какой-то момент парусное судно затонуло, в результате чего люди оказались в воде. Спасателям удалось найти и спасти четырех человек, пропавшую пассажирку продолжали искать.