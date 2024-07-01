Группу людей спасли с затонувшей яхты в Геленджике

Накануне в Черном море затонула яхта, на которой находились люди. Большую часть из них уже удалось найти, поиски еще одного человека продолжаются.

В Геленджике ведутся поиски людей, находившихся на яхте, которая затонула накануне в Черном море. Об этом сказано на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СКР.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.)"

– пресс-служба ведомства

Согласно предварительной информации, парусное судно затонуло во время обучения яхтингу.

К настоящему времени удалось найти и достать из воды четырех человек. Еще одну женщину продолжают искать спасатели.