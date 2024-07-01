Гектар леса полыхает на Кубани

Пожарные продолжают борьбу с огнем в Туапсинском районе Кубани. Здесь полыхает гектар сухой растительности.

В Туапсинском районе полыхает гектар сухой растительности. Одной из основных причин возникновения пожара является высокая температура воздуха, которая способствует быстрому распространению огня. Также спасатели не исключают версии неосторожного обращения с огнем.

«По прибытии подразделений МЧС России установлено, что происходит горение в муниципальном образовании Туапсинский район, Джубгское лесничество, Лермонтовское участковое лесничество, квартал 239, выдел 22. Площадь пожара - 1 га»

– пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Также отмечается, что в связи с возгоранием проводилась эвакуация местных жителей, а также близлежащих баз отдыха.