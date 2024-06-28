Крупный пожар охватил два частных дома в Краснодаре

В столице Кубани тушат пожар, охвативший сразу два частных дома. В тушении принимают участие несколько десятков пожарных.

Вечером 4 июля в Краснодаре вспыхнул пожар в двух частных домах. Об этом сказано в Telegram-канале управления МЧС по Краснодарскому краю.

Площадь возгорания составляет примерно 400 кв метров.

"В 18:00 мск диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: Краснодар, поселок Российский, улица Чистая"

– краевое управление ведомства

К настоящему время пожар удалось локализовать. В тушении участвуют 22 сотрудника МЧС, задействованы 8 единиц техники.