В Апшеронском районе Кубани на дороге пылает газовоз

Сегодня утром на трассе в Апшеронском районе Кубани загорелся газовоз с баллонами сжиженного газа, движение по трассе перекрыто, справиться с огнем у спасателей пока не получается.

Сегодня утром на дороге в Апшеронском районе Краснодарского края неожиданно вспыхнул грузовик-газовоз, заполненный баллонами со сжиженным пропаном, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 08:55 мск диспетчеру Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: Апшеронский район, станица Ширвановская... Установлено, что произошло возгорание газовоза, перевозящего бытовые баллоны с газом"

- МЧС по Краснодарскому краю

Сейчас движение по трассе перекрыто, на ней работают пожарные бригады спасателей, которые пытаются потушить открытый огонь – этим занимаются 17 огнеборцев и пять единиц техники, передает "Интерфакс".

Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало, добавили в МЧС по Кубани.