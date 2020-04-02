Вестник Кавказа

На Кубани ищут виновника пожара в Белореченске

На Кубани ищут виновника пожара в Белореченске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уголовное дело было заведено прокуратурой Краснодарского края после пожара в одном из общежитий небольшого города Белореченск. Пламя унесло три человеческие жизни.

На Кубани открыто уголовное дело по случаю смерти трех человек вследствие утреннего пожара в городе Белореченск, который находится недалеко от Республики Адыгея. Об этом рассказывает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"Установлено, что 27 июня в районе 5 утра произошло возгорание на 4 этаже здания общежития Кооперативного техникума в городе Белореченске. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. В результате пожара погиб мужчина 61 год и двое женщин 32 и 18 лет"

– прокуратура Краснодарского края

Это уже не первый раз, когда в Белореченске горит общежитие. Ранее сообщалось о пожаре в 2020 году, в результате которого погиб мужчина.

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