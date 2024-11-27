Дагестану нанесен крупный экологический ущерб

В Дагестане неизвестные незаконно добыли известняк. Сумма ущерба составила 44 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Дербенте природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства сфере пользования. Выявлен факт незаконной добычи известняка.
Установлено, что неизвестные добыли песчано-гравийную смесь в объеме свыше 215 тыс куб м на земельном участке возле трассы ФАД Р-217 Каякентского района.
Общая сумма причиненного ущерба составила более 44 млн рублей. Все материалы проверки были переданы в следственный орган для решения вопрос об уголовном деле.