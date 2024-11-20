Вестник Кавказа

Застройку Махачкалы раскритиковал глава Дагестана

Застройку Махачкалы раскритиковал глава Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Созданию комфортных пространств для жителей Махачкалы мешает хаотичная застройка города. Решить проблему могут изменения в системе предоставления земли под строительство.

Беспорядочная застройка Махачкалы не дает городу создавать комфортные пространства и зоны отдыха, заявил руководитель Дагестана Сергей Меликов в ходе «Прямой линии».

«Я уже неоднократно говорил о том, что нужно идти по пути комплексного развития территорий, когда под застройку должно отдаваться не более 60% территории, а остальное – под создание зон общего пользования»

- Сергей Меликов

Он призвал горожан отказаться от покупки квартир в домах, построенных точечно.

Глава Дагестана также подчеркнул необходимость изменить систему предоставления земельных участков: нужно давать исключительно те, что предназначены для жилого строительства.

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