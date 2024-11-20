Застройку Махачкалы раскритиковал глава Дагестана

Созданию комфортных пространств для жителей Махачкалы мешает хаотичная застройка города. Решить проблему могут изменения в системе предоставления земли под строительство.
Беспорядочная застройка Махачкалы не дает городу создавать комфортные пространства и зоны отдыха, заявил руководитель Дагестана Сергей Меликов в ходе «Прямой линии».
«Я уже неоднократно говорил о том, что нужно идти по пути комплексного развития территорий, когда под застройку должно отдаваться не более 60% территории, а остальное – под создание зон общего пользования»
- Сергей Меликов
Он призвал горожан отказаться от покупки квартир в домах, построенных точечно.
Глава Дагестана также подчеркнул необходимость изменить систему предоставления земельных участков: нужно давать исключительно те, что предназначены для жилого строительства.