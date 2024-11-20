Вестник Кавказа

Пожар в двухэтажном кафе потушили в Махачкале

пожар в кафе в Махачкале
© Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по Дагестану
Огнеборцы справились с пожаром, вспыхнувшим сегодня утром в одном из кафе дагестанской столицы. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожарным полностью удалось ликвидировать возгорание в двухэтажном кафе в Махачкале. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС России.

Открытое горение было устранено ближе 12:00. Его площадь составляла 450 кв метров.

Напомним, пожар в двухэтажном здании кафе вспыхнул сегодня утром. Огонь охватил все заведение. В результате ЧП ни один человек не пострадал.

Причины произошедшего пока не установлены.

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