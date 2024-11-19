Кафе объято пламенем в Махачкале

Двухэтажное здание кафе горит в эти минуты в Махачкале. Пожар начался сегодня утром, его присвоен повышенный ранг. В общей сложности с огнем борются почти 90 пожарных.

Мощный пожар произошел сегодня утром в Махачкале, о нем рассказали в МЧС Дагестана.

Сигнал о ЧП был получен в 09.05 мск. Сообщалось, что возгорание началось в кафе "Дюна". Двухэтажное здание, в котором находится это заведение, располагается в микрорайоне 1-я Махачкала на улице Каммаева.

На месте событий выяснилось, что пылают второй этаж и крыша кафе. Площадь пожара была оценена в 150 кв м.

Видео: МЧС Дагестана

В 09.19 мск ранг пожара был повышен до 1 Бис, на тушение были направлены новые силы: пожар разгорелся сильнее, и огонь охватил здание целиком. Площадь пожара достигла уже 450 кв м.

Чуть меньше чем через час, в 10.13 мск пожар удалось локализовать.

Сейчас с огнем борются 86 пожарных.