Взрыв газа в Ингушетии: погибла мать, пострадали дети

Газ взорвался сегодня рано утром в частном доме в одном из сел Ингушетии. В результате погиб как минимум один человек, это взрослая женщина. В доме в момент взрыва находились также ее дети.

Мощный взрыв произошел сегодня в селе Пседах, о нем сообщает МЧС Ингушетии.

Населенный пункт расположен в Малгобекском районе. ЧП случилось рано утром, в 7.15 мск. Взорвался газ, пожара, к счастью, не возникло.

В трагедии погибла проживавшая в доме женщина 1978 г.р. – от полученных травм она скончалась на месте. В момент взрыва в помещении также были ее несовершеннолетние дети 2009, 2011 и 2014 г.р. Они также пострадали, один из детей получил тяжелые травмы и находится в реанимации. Данные по остальным двум детям уточняются.

Прокуратура проводит проверку.