Вестник Кавказа

Взрыв газа в Дагестане - умерла последняя выжившая

Взрыв газа в Дагестане - умерла последняя выжившая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взрыв газа, приведший к пожару, произошел в сентябре в частном доме в Дагестане, где проживала семья из супругов и двоих детей. В результате никто не выжил - медики боролись за жизнь женщины почти два месяца.

В Дагестане в ожоговом центре Республиканской клинической больницы имени Вишневского умерла пострадавшая при взрыве газа, ранее она потеряла всех близких.

Газ взорвался в жилом доме в поселке Ачису 22 сентября, после этого случился пожар. На месте погиб мальчик семи лет, его родные - родители и новорожденная сестра, были доставлены в больницу с ожогами. Вскоре в живых осталась только мать семейства. К настоящему времени пострадавшая также скончалась.

"Женщина также умерла. Врачи боролись за ее жизнь больше 50 дней"

– РКБ

По факту заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ЧП произошло на следующий день после того, как сотрудники ресурсораспределяющей организации заменили в населенном пункте газораспределительный шкаф, что привело к повышению давления в системе.

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