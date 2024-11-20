Вестник Кавказа

Холодильник уничтожил огнем полдома на Ставрополье: Видео

Холодильник уничтожил огнем полдома на Ставрополье: Видео
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупный пожар произошел из-за неисправной бытовой техники в Ставропольском крае – огонь в итоге уничтожил половину жилого дома в городе Новоалександровск.

Масштабный пожар тушили в Новоалександровске на Ставрополье, подробности происшествия озвучили в краевом МЧС.

Место огненных событий стал дом, рассчитанный на двух хозяев. Владельцы одной из половин строения ушли из дома. Через некоторое время их соседи ощутили, что в воздухе пахнет паленым. Они вызвали пожарных, которые и потушили огонь, разошедшийся по площади 96 кв м.

В результате никто не пострадал, так как в момент ЧП горевшая половина дома пустовала. Однако выгоревшее помещение теперь непригодно для житья.

"Предварительная причина – аварийный режим работы холодильника"

– МЧС

С пламенем боролись шестеро пожарных.

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