Вестник Кавказа

Пожарные ликвидировали открытое горение в кафе в Махачкале

пожар в кафе в Махачкале
© Фото: скриншот из видео в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по Дагестану
Огнеборцы справились с открытым горением в махачкалинском кафе. Площадь возгорания составляла более 400 кв метров.

В Махачкале продолжают тушить пожар, вспыхнувший в одном из местных кафе утром 29 ноября. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

"К 11:54 мск открытое горение на площади 450 кв м было ликвидировано"

– пресс-служба управления

Информация о погибших и пострадавших не поступала. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Напомним, в пятницу утром в столице Дагестана вспыхнул пожар в двухэтажном кафе "Дюна". Огонь охватил все здание.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1225 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Холодильник уничтожил огнем полдома на Ставрополье

Холодильник уничтожил огнем полдома на Ставрополье

Кафе объято пламенем в Махачкале

Кафе объято пламенем в Махачкале

Пожар погубил жительницу Пятигорска

Пожар погубил жительницу Пятигорска

Столичные огнеборцы полностью потушили масштабный пожар на складе

Столичные огнеборцы полностью потушили масштабный пожар на складе

На юге Москвы пылает склад с фреоном

На юге Москвы пылает склад с фреоном

Самолет &quot;Азимута&quot; загорелся при приземлении в Анталье

Самолет "Азимута" загорелся при приземлении в Анталье

Пожар в Ставрополе: горит жилой дом

Пожар в Ставрополе: горит жилой дом

Неисправность электропроводки лишила жителя Пятигорска автомобиля

Неисправность электропроводки лишила жителя Пятигорска автомобиля

Спасатели вытащили из пожара двух детей в Сочи

Спасатели вытащили из пожара двух детей в Сочи

Крупный пожар ликвидирован на полях в Адыгее

Крупный пожар ликвидирован на полях в Адыгее

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы