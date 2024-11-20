Пожарные ликвидировали открытое горение в кафе в Махачкале

Огнеборцы справились с открытым горением в махачкалинском кафе. Площадь возгорания составляла более 400 кв метров.

В Махачкале продолжают тушить пожар, вспыхнувший в одном из местных кафе утром 29 ноября. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

"К 11:54 мск открытое горение на площади 450 кв м было ликвидировано"

– пресс-служба управления

Информация о погибших и пострадавших не поступала. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Напомним, в пятницу утром в столице Дагестана вспыхнул пожар в двухэтажном кафе "Дюна". Огонь охватил все здание.