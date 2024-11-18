На Северном Кавказе построят обходы крупных городов

В настоящее время строятся обходы четырех городов - Владикавказа, Гудермеса, Хасавюрта, Дербента. Вскоре может начаться реализация еще двух проектов.

С 2025 по 2028 года на Северном Кавказе будут открыты автомобильные обходы четырех крупных городов, рассказал глава Управления федеральных автодорог "Кавказ" ФДА Александр Лукашук.

По его словам, вскоре окончательно будет запущен маршрут в обход города Гудермеса, строятся обходы Владикавказа и Хасавюрта. Запуск обхода Хасавюрта ожидается до 2028 года.

Работы по созданию новой дороги в обход Дербента готовятся к запуске, ожидается, что она будет готова до конца 2028 года.

"Это культурное наследие, экологическая безопасность. Проект предусматривает протяженность порядка 33 км. Также будет четырехполосная дорога с освещением, площадками отдыха..., тоннелем под Дербентской стеной"

– Лукашук

В 2025 году могут начаться работы по строительству обходов Махачкалы и Грозного, добавил он в беседе с "ТАСС Кавказ".