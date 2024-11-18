Вестник Кавказа

На Северном Кавказе построят обходы крупных городов

На Северном Кавказе построят обходы крупных городов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В настоящее время строятся обходы четырех городов - Владикавказа, Гудермеса, Хасавюрта, Дербента. Вскоре может начаться реализация еще двух проектов.

С 2025 по 2028 года на Северном Кавказе будут открыты автомобильные обходы четырех крупных городов, рассказал глава Управления федеральных автодорог "Кавказ" ФДА Александр Лукашук.

По его словам, вскоре окончательно будет запущен маршрут в обход города Гудермеса, строятся обходы Владикавказа и Хасавюрта. Запуск обхода Хасавюрта ожидается до 2028 года.

Работы по созданию новой дороги в обход Дербента готовятся к запуске, ожидается, что она будет готова до конца 2028 года.

"Это культурное наследие, экологическая безопасность. Проект предусматривает протяженность порядка 33 км. Также будет четырехполосная дорога с освещением, площадками отдыха..., тоннелем под Дербентской стеной"

– Лукашук

В 2025 году могут начаться работы по строительству обходов Махачкалы и Грозного, добавил он в беседе с "ТАСС Кавказ".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1215 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестану нанесен крупный экологический ущерб

Дагестану нанесен крупный экологический ущерб

Дербент отказался от новогодних гуляний

Дербент отказался от новогодних гуляний

Фестиваль &quot;Кинжал-2024&quot; скоро примет Ингушетия

Фестиваль "Кинжал-2024" скоро примет Ингушетия

Школу имени Нурмагомедова могут закрыть в Махачкале – СМИ

Школу имени Нурмагомедова могут закрыть в Махачкале – СМИ

Дагестан окончательно лишился единственного горнолыжного курорта

Дагестан окончательно лишился единственного горнолыжного курорта

На подготовку кадров в АПК потратят почти 300 млн рублей в Дагестане

На подготовку кадров в АПК потратят почти 300 млн рублей в Дагестане

Генеральным директором аэропорта Махачкалы стал Николай Субботин

Генеральным директором аэропорта Махачкалы стал Николай Субботин

Регбистки из Дагестана выиграли серебряные медали Первенства России

Регбистки из Дагестана выиграли серебряные медали Первенства России

В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов

В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов

В Дагестане увеличился объем производства аграрной продукции на 4%

В Дагестане увеличился объем производства аграрной продукции на 4%

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы