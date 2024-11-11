Вестник Кавказа

На трассе "Кавказ" в КБР открылся важный путепровод

На трассе "Кавказ" в КБР открылся важный путепровод
© Фото: telegram-канал Казбека Кокова
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня поделился хорошей новостью для автомобилистов – дорожные власти досрочно открыли движение по путепроводу через автодорогу на федеральной трассе Р-217 "Кавказ".

Движение по федеральной трассе Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарии стало безопаснее – сегодня специалисты Упрдор "Кавказ" досрочно открыли после капитального ремонта транспортную развязку, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

"Транспортный поток здесь большой - в сутки проезжают до 40 тыс автомобилей. Поэтому мост расширен до 4-х полос, увеличена грузоподъемность. Также объект оснащен современной системой освещения"

- Казбек Коков

Вскоре на трассе для движения автомобилей заработает и новый мост через суходол в районе селения Куба, его строительство тоже идет с опережением графика, и он тоже будет четырехполосным, уточнил глава республики.

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