На трассе "Кавказ" в КБР открылся важный путепровод

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня поделился хорошей новостью для автомобилистов – дорожные власти досрочно открыли движение по путепроводу через автодорогу на федеральной трассе Р-217 "Кавказ".
Движение по федеральной трассе Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарии стало безопаснее – сегодня специалисты Упрдор "Кавказ" досрочно открыли после капитального ремонта транспортную развязку, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.
"Транспортный поток здесь большой - в сутки проезжают до 40 тыс автомобилей. Поэтому мост расширен до 4-х полос, увеличена грузоподъемность. Также объект оснащен современной системой освещения"
- Казбек Коков
Вскоре на трассе для движения автомобилей заработает и новый мост через суходол в районе селения Куба, его строительство тоже идет с опережением графика, и он тоже будет четырехполосным, уточнил глава республики.