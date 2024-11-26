Санатории Кубани стали самыми доходными в России

Этим летом больше всего заработали санатории Краснодарского края - 27 млрд рублей. Санатории Ставрополья и Крыма за сезон заработали в разы меньше.

Стало известно, куда россияне чаще всего едут за санаторным отдыхом летом и в каких регионах здравницы заработали за сезон больше всего.

Лидером по турпотоку и заработку стали санатории Краснодарского края. Летний сезон принес им почти 27 млрд рублей, здравницы приняли 566 тыс человек. Отметим, что турпоток вырос на 5% с прошлого лета, а доходы на 18%. В среднем путевка на человека обходилась туристам более чем в 47 тыс рублей.

В Ставропольское крае оздоровительный отдых летом в среднем стоил 52 тыс рублей. Турпоток с прошлого лета вырос на 3% и составил 223 тыс человек, доходы - на 15%, до 11,5 млрд рублей.

Санатории Крыма для летнего отдыха выбрали 195 тыс россиян, турпоток увеличился на 17%, еще заметнее выросли заработки санаториев - на 47%, до 6,4 млрд рублей. Санаторный отдых в Крыму привлек туристов в том числе доступными ценами - путевка в среднем обходилась в 33 тыс рублей.