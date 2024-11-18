Санатории Анапы и Минвод стали самыми бюджетными на конец зимы

Если вы планируете свой отдых в конце зимы и намерены сэкономить, то самый лучший выбор в бюджетном сегменте – санатории Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и Крыма.

Самыми недорогими санаториями России для отдыха после новогодних праздников стали здравницы Краснодарского края и Кавминвод, определили аналитики национального туроператора "Алеан".

Отдых во вторую половину зимы позволяет сэкономить до 20% стоимости путевки, и это наглядно демонстрируют санатории Кубани и Кавминвод – здесь можно найти здравницы, за проживание и лечение в которых в течение 11 дней нужно будет заплатить около 60 тысяч рублей на двоих, передает РИА Новости.

Такие цены на конец зимы заявлены в ряде санаториев Анапы и Ессентуков. Чуть больше, от 70 до 76 тыс рублей стоит отдых и лечение в некоторых санаториях Кисловодска и Пятигорска.

Цены на отдых в санаториях Крыма стартуют от 71 тыс рублей, отметили эксперты.