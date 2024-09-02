Вестник Кавказа

Электричка Минводы – Кисловодск стала самой популярной на Северном Кавказе

Электричка Минводы – Кисловодск стала самой популярной на Северном Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Северо-Кавказская железная дорога назвала самый популярный пригородный поезд в 2024 году. Наибольшим спросом пользуется маршрут Минеральные Воды–Кисловодск.

В СКЖД рассказали, какие пригородные маршруты наиболее популярны у пассажиров в этом году.

Маршрут, ставший хитом Кавказа, Минеральные Воды – Кисловодск, на этом направлении за десять месяцев перевезено более 5,2 млн человек. Второе по популярности пригородное направление Туапсе – Имеретинский курорт, пассажиропоток с начала года составил 4,9 млн человек. Также пассажиры часто выбирают электрички между Ростовом и Таганрогом, аэропортом Сочи и курортными Туапсе и Сочи.

Шестое место рейтинга досталось дагестанскому маршруту из Махачкалы в Дербент - пассажиропоток за десять месяцев превысил 730 тыс человек, седьмое - электричкам между Хасавюртом и Махачкалой.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1035 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Северный Кавказ накроет непогода завтра

Северный Кавказ накроет непогода завтра

Майнеры СКФО вскоре останутся без работы

Майнеры СКФО вскоре останутся без работы

На Кавказе продолжат активно строить жилье

На Кавказе продолжат активно строить жилье

В регионах СКФО планируют запретить майнинг криптовалют до 2031 года

В регионах СКФО планируют запретить майнинг криптовалют до 2031 года

Жители Северного Кавказа предпочитают болеть на работе – опрос

Жители Северного Кавказа предпочитают болеть на работе – опрос

Названо самое дорогое туристическое направление на Северном Кавказе в ноябре

Названо самое дорогое туристическое направление на Северном Кавказе в ноябре

Вакансий с удаленным графиком в СКФО стало больше на 92%

Вакансий с удаленным графиком в СКФО стало больше на 92%

На Новый год россияне выбирают горы и санатории

На Новый год россияне выбирают горы и санатории

Технические ВУЗы СКФО стали популярнее среди российских студентов

Технические ВУЗы СКФО стали популярнее среди российских студентов

Уникальные фотографии покажут на выставке на Ставрополье

Уникальные фотографии покажут на выставке на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы