Электричка Минводы – Кисловодск стала самой популярной на Северном Кавказе

Северо-Кавказская железная дорога назвала самый популярный пригородный поезд в 2024 году. Наибольшим спросом пользуется маршрут Минеральные Воды–Кисловодск.

В СКЖД рассказали, какие пригородные маршруты наиболее популярны у пассажиров в этом году.

Маршрут, ставший хитом Кавказа, Минеральные Воды – Кисловодск, на этом направлении за десять месяцев перевезено более 5,2 млн человек. Второе по популярности пригородное направление Туапсе – Имеретинский курорт, пассажиропоток с начала года составил 4,9 млн человек. Также пассажиры часто выбирают электрички между Ростовом и Таганрогом, аэропортом Сочи и курортными Туапсе и Сочи.

Шестое место рейтинга досталось дагестанскому маршруту из Махачкалы в Дербент - пассажиропоток за десять месяцев превысил 730 тыс человек, седьмое - электричкам между Хасавюртом и Махачкалой.