По Кавказу на "Ласточке": цена билетов, расписание, куда отправляются

Скоростные поезда "Ласточки" удобный и быстрый способ передвигаться между городами. На Кавказе составы совершают сотни рейсов в сутки. Расскажем о самых популярных направлениях и как быстро попасть из Сочи в Ростов или Абхазию, из Махачкалы в Дербент, из МинВод в Краснодар.

Одно из самых доступных средств передвижения между населенными пунктами считаются скоростные поезда "Ласточки". Несмотря на то, что все места в таких составах сидячие, ежедневно ими пользуется огромное количество пассажиров, так как благодаря им можно быстро добраться из одного населенного пункта в другой. Например, "Ласточка" Краснодар – Ростов-на-Дону идет чуть больше трех часов.

Причем южные направления считаются наиболее востребованными. Самые популярные из них - Краснодар – Имеретинский Курорт, Краснодар – Роза Хутор, Краснодар – Адлер.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Ласточки" из Сочи

Одно из популярных южных направлений "Ласточек" - это Абхазия.

Скоростной поезд Сочи – Гагра курсирует ежедневно. Купить билет можно за 850 рублей. Отправление с железнодорожного вокзала Сочи в 8:50. В Гагру поезд прибывает 13:06.

Из Гагры в Сочи можно приехать также на "Ласточке", отправление которой осуществляется каждый день в 13:26. Время в пути составит чуть больше 4 часов.

Кроме этого, через Сочи ежедневно проходит порядка 6 маршрутов скоростных электропоездов, которые идут в аэропорт.

Добраться к аэровокзалу можно из Краснодара, Туапсе, Лоо, Сочи и Ростова-на-Дону. Поезда ходят с интервалов 30-40 минут.

На "Ласточке" из Сочи в аэропорт можно добраться за 50 минут, а стоимость билета обойдется 200 рублей.

Самое ранее отправление в 1:11, а самое позднее 23:32.

"Ласточки" из Краснодара

Из Краснодара "Ласточки" отправляются в основном в направлении морского побережья. Поезда ходят в Анапу, Новороссийск, Туапсе, Адлер, Имеретинский Курорт, Роза Хутор, Кисловодск и Ростов-на-Дону. С каждым годом количество рейсов в направлении черноморского побережья увеличивается, так как пассажиров становится все больше.

"Ласточки" Краснодар – Имеретинский Курорт отправляется в 5:56, 13:15 и 20:37. Время в пути составит около 5 часов. Стоимость билетов от 1087 рублей.

"Ласточка" Краснодар – Роза Хутор отправляется в 7:09. Прибытие в пункт назначения в 12:53. Стоимость билетов от 1267 рублей.

"Ласточка" Краснодар – Адлер отправляется в 5:48, 7:09, 8:10, 13:15, 19:02, 20:28. Время в пути составит порядка 5 часов. Стоимость билетов от 1532 рубля.

"Ласточка" Краснодар – Кисловодск отправляется в 16:55 и прибывает в 23:00. Состав идет 6 часов и 5 минут. Цена билета от 2152 рубля.

"Ласточка" Краснодар – Ростов-на-Дону отправляется в 7:32 и 19:01. Пусть займет от 3-3,5 часов. Билет можно приобрести за 1591 рубль.

"Ласточка" в Анапу и Новороссийск идет через Краснодар из Таганрога. Из Краснодара отправление осуществляется в 10:30 и 10:49. В Новороссийск состав добирается за 2,5 часа в Анапу электропоезд едет чуть больше 3 часов. Цена билета от 975 рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Ласточки" из Ростова-на-Дону

Скоростные электропоезда из Ростова-на-Дону также едут в сторону черноморского побережья. Кроме этого, есть маршруты в Кисловодск и Минеральные Воды.

"Ласточка" Ростов-на-Дону – Кисловодск отправляется в 14:37. Прибытие в конечную точку маршрута предполагается в 21:37, то есть, состав будет идти порядка 7 часов. Приобрести билет можно за 2918 рублей.

"Ласточка" Ростов-на-Дону – Адлер отправляется в 17:09 и прибывает в 01:37. Время в пути почти 8,5 часов. Стоимость проезда от 1398 рублей.

"Ласточка" Ростов-на-Дону – Минеральные Воды отправляется в 14:37. Время прибытия в МинВоды назначено на 20:19. В пути поезд будет 5 часов и 42 минуты. Цена билета стартует от 2476 рублей.

Скоростной электропоезд "Ласточка", который курсирует по маршруту Таганрог – Анапа, также заходит в Ростов-на-Дону и Новороссийск. Из Ростова он отправляется в 07:07. Время в пути от Ростова-на-Дону до Анапы составит 6,5 часов. Стоимость билетов начинается от 2476 рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Ласточки" из Новороссийска

Электропоезд "Ласточка" связывает Новороссийск не только с Анапой, Краснодаром и Ростовом-на-Дону. Составы также курсируют в направлении Адлера. При этом на маршруте предполагается пересадка в Краснодаре. Отмечается, что поезд имеет беспересадочные вагоны.

Из Новороссийска состав отходит в 5:05, а в Адлер прибывает в 13:14. То есть, время в пути составит чуть больше 8 часов.

Стоимость билетов начинается от 2256 рублей.

Также с пересадкой в Краснодаре на "Ласточке" можно добраться в Минеральные Воды и Кисловодск.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Ласточки" из Дербента

Электропоезда в Дагестане связывают два основных города – Махачкалу и Дербент. В планах соединить с помощью скоростных "Ласточек" Дербент и Минеральные Воды.

Сообщается, что маршрут будет проложен таким образом, что пройдет по всем основным населенным пунктам СКФО – Нальчик, Беслан, Грозный, Махачкала.

"Ласточки" должны стать альтернативой автобусному маршруту, который идет 12 часов. Вместо этого время в пути составит 5 часов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Ласточки" из Минеральных Вод

С помощью электропоезда "Ласточка" из Минеральных Вод можно добраться в Краснодар, Ростов-на-Дону и Новороссийск.

В Краснодар и Ростов-на-Дону существуют ежедневные прямые маршруты, а чтобы добраться до Новороссийска придется совершить пересадку в Краснодаре.

Цена самого дешевого билета в направлении Краснодара составит 1452 рубля.

Этот же состав курсирует до Ростова-на-Дону. Время в пути составит почти 6 часов. Отправка из Минеральных Вод осуществляется в 7:23.

Также "Ласточки" связывают Минеральные Воды с Назранью. Поезда в этом направлении отправляют в 17:12. В конечную точку состав прибывает в 20:34, время в пути составит 3 часа 22 минуты.

Стоимость билетов начинается от 1684 рубля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа